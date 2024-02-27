Доктор Мясников развеял миф о похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" миф о похмелье. Выпуск, где он высказался об этом, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один из зрителей задал доктору вопрос о похмелье. Он уточнил, можно ли считать правдой то, что при употреблении алкоголя частицы мозга отмирают и выводятся из организма с мочой.

"Я одно скажу: сколько же у вас мозгов?" - поиронизировал Мясников. Он уточнил, что это утверждение нельзя назвать истинным.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!