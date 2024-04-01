Диета, которой придерживаются долгожители

Научный сотрудник National Geographic рассказал, что диета с высоким содержанием овощей, круп, бобовых, орехов и фруктов позволит увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает HealthNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Существуют регионы, называемые "голубыми зонами". Люди этих зон живут значительно дольше, чем большинство других в мире. К таким регионам относится Окинава (Япония), Икария (Греция), Сардиния (Италия), Полуостров Никоя (Коста-Рика), Лома Линда (Калифорния, США).

Оказалось, что обитатели таких зон имеют схожие пищевые привычки и образ жизни. Такие люди активны и дружелюбны. Кроме того, жители "голубых зон" соблюдают преимущественно растительную диету с акцентом на употребление овощей, бобовых, цельных злаков и фруктов. В их рационе мало мяса, молока и ультраобработанных продуктов. Ультраобработанные продукты - это еда, произведенная в фабричных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов. Также долгожители пьют много воды и травяного чая, ограничивая употребление кофе и сладких напитков.

Отмечается, что прием пищи для людей из "голубых зон" выступает в качестве своеобразного ритуала, в ходе которого они могут пообщаться со своими близкими.

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