Шеф-повар рассказал, как приготовить «Оливье» с уткой

Вариантов приготовления салата "Оливье" существует много. Шеф-повар ресторана Futurist посоветовал приготовить к Новому году вариант с уткой и красной икрой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для его приготовления также потребуется свежий и соленый огурцы, запеченный картофель, морковь, горох, перепелиное яйцо, лавровый лист, соль, сахар и перец. А для заправки - растительное масло, яйцо, горчица, сок лимона, майонез, сметана 22%, сахар и соль.

"В приготовлении салата "Оливье" мой главный секрет - это запекание корнеплодов. Я беру картофель, морковь, свежий и обязательно соленый огурец в пропорции 50 на 50. Вместо колбасы я беру говяжий язык", - рассказал шеф-повар.

Он также посоветовал предварительно замариновать утиную грудку.

"Добавляем соль, перец, лавровый лист и отправляем в холодильник на 8 часов. Затем готовим утку в су-виде при температуре 70 градусов 20 минут. Нарезаем грудку, добавляем в салат", - объяснил Алексей Алексеев.

По его совету, овощи стоит завернуть в фольгу, чтобы они сохранили максимум вкуса, и запечь при температуре 180 градусов до готовности.

"Горошек я стараюсь брать свежемороженый, но предварительно опускаю его в кипяток на 30 секунд и снимаю с него кожицу, за счет чего оливье у нас получается нежным", - рассказал шеф-повар.

Затем Алексей Алексеев советует переходить к приготовлению домашнего майонеза.

"Готовим домашний майонез для заправки: взбиваем желток, добавляем горчицу, растительное масло и лимонный сок. Специи по вкусу. Затем добавляем майонез и сметану. Украшаем салат сверху перепелиным яйцом, при желании можно положить ложечку красной икры", - заключил Алексей Алексеев.

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