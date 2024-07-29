Сметана улучшает аппетит и помогает усваивать пищу

Сметана является уникальным кисломолочным продуктом, обладающим выраженными пробиотическими свойствами, способствующими росту полезной кишечной микрофлоры. Об этом "Газете.Ru" рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, передает Day.Az.

"За счет высокого содержания витамина В4 (холина) улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах. Например, бета-каротина из моркови и других овощей и фруктов, а также витамина Е и аскорбиновой кислоты, вторично влияет на усвоение железа из тех же растительных продуктов", - объяснил он.

Также, по словам эксперта, сметана хороша и с гастрономической точки зрения, так как молочные жиры в сметане усиливают вкус блюд и делают их более аппетитными. В частности, это хорошо использовать при организации питания детей с нарушением аппетита.

"Оптимальное количество сметаны жирностью 15-20% не должно превышать 2-3 столовых ложек в день", - резюмировал Куликов.

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