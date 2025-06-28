Как правильно питаться в жару

В жаркую погоду важно правильно организовать свое питание, чтобы не перегружать организм. Об этом напомнила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Когда мы перевариваем тяжелую пищу, такую как мясо, особенно жареное, выделяется энергия, которая может разогревать организм. Поэтому в летнюю жару лучше выбирать продукты, содержащие много жидкости, такие как овощи, фрукты и ягоды, - отметила специалист.

Врач добавила, что особенно полезны огурцы и кабачки, а также темные ягоды, которые богаты антиоксидантами. Они защищают клетки от окислительного стресса, что особенно важно в жару.

Соломатина уточнила, что кисломолочные и ферментированные напитки могут создать ощущение свежести, а квасы с минимальным содержанием сахара отлично утолят жажду. Диетолог посоветовала есть холодные супы, так они легкие и тоже богаты антиоксидантами.

Крайне важно следить за питьевым режимом, особенно при высоких температурах, и по возможности есть малыми порциями, чтобы не перегружать ЖКТ. Основные приемы пищи лучше оставлять на вечер, когда жара спадает, заключила Соломатина.