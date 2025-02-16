Названа опасная перемена во внешности

В некоторых случаях люди неожиданно узнают о предрасположенности к раку. Это связано с тем, что они являются носителями вируса папилломы человека. Как передает Day.Az со ссылкой на КRG, согласно статистике, с ВПЧ сталкиваются к 50 годам хотя бы раз порядка 80% женщин.

"Наиболее опасны 16-й и 18-й типы ВПЧ", - предупредила врач Марина Кривонос, отметив, что они могут быть связаны с риском возникновения рака шейки матки.

По ее словам, заразиться можно и при бытовом контакте (часто это происходит, если есть микротравмы кожи и слизистых), но основной путь передачи вируса - половой.

Марина Кривонос объяснила, почему некоторые люди годами не подозревают о том, что являются носителями вируса и серьезных рисков для здоровья. Дело в том, что бессимптомное течение - это одна из основных опасностей ВПЧ. Не нужно тянуть с обращением к специалисту, если на слизистых оболочках или коже появились папилломы и кондиломы. Такое внешнее изменение может быть первым сигналом вируса. Но и отсутствие этих признаков не гарантирует, что проблемы нет.

"Вирус может дремать в организме, а при снижении иммунитета активироваться, вызывая рост новообразований", - добавила врач.