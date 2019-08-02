Следующее поколение ноутбуков Apple сможет подключаться к высокоскоростным сетям 5-го поколения (5G). Выход "макбуков", оснащенных сотовым модулем, запланирован на вторую половину 2020 года. Об этом пишет DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предположительно, Apple установит в новинки керамическую антенну, что поможет улучшить качество приема сигнала. По информации издания, выполненная из этого материала плата позволит вдвое повысить скорость передачи данных в 5G-сетях. В то же время керамический компонент стоит в шесть раз дороже, чем металлический, а это наверняка отразится на стоимости ноутбука.

К этой информации следует отнестись с долей скепсиса - прогнозы DigiTimes сбываются не так часто. К тому же, о "макбуке" c 5G-модулем кроме этого издания пока никто не сообщал. Возможно, вначале Apple оснастит высокоскоростными модемами смартфоны в 2020 году, а уже потом возьмется за ноутбуки.

Как ожидается, осенью компания представит ноутбук с 16-дюймовым экраном. В сравнении с текущей 15-дюймовой моделью, размер крышки у нового "макбука" не изменится, но диагональ панели вырастет до 16 дюймов за счет сужения рамок.

В этом году MacBook Pro "прокачивали" уже дважды. В мае Apple освежила линейку 15-дюймовых MacBook Pro процессорами Intel 9-го поколения, а в июле - дополнила базовую модель тачбаром, Touch ID и улучшенными чипами.

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