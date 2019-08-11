Компания Apple объявила о рекордном вознаграждении тому, кто найдет уязвимости в системах безопасности ее софта. 1 миллион долларов достанется тому, кто укажет на уязвимое место для взлома в ПО смартфонов iPhone и других устройств компании, передает Day.Az со ссылкой на Mobile-Review.

Сама практика вознаграждения нашедших подобные уязвимости является обычной для рынка, но ранее Apple выплачивала награды только компаниям, которые специально нанимались для поиска недостатков системы безопасности смартфонов и облачных хранилищ. Об изменении подхода представители компании объявили на конференции Black Hat в Лас-Вегасе.

Теперь предпринимать попытки может любой желающий, а для проверки на прочность подойдут и мобильная iOC и компьютерная MacOS. Миллион долларов обещано тому, кто сможет получить доступ к ресурсному коду iPhone удаленным образом и без какого-либо участия пользователя смартфона.

Ранее максимальный уровень выплаты со стороны Apple составлял 200 тысяч долларов, за обнаружение уязвимостей, которые могли быть исправлены обновлением ПО. Стоит отметить, что правительственные организации в свою очередь оценивали эффективные способы взлома с целью получения информации на устройстве в сумму в 2 миллиона долларов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!