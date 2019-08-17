После просмотра захватывающих мультфильмов нам самим хочется окунуться в сказочные миры, подружиться с персонажами, а то и самим занять место главного героя. И помочь нам в этом могут игры - на телефон или компьютер. Это не только отличные способы хорошо провести время, но и возможность поближе познакомиться с полюбившимися персонажами и их мирами.

Редакция Тлум.Ру составила для вас подборку из 10 самых захватывающих, добрых и интересных игр по мотивам мультфильмов на любой вкус и платформу. Проверено временем и любовью многочисленных пользователей!

Day.Az со ссылкой на Вести представляет читателям данную подборку.

10. NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution

2013, PlayStation 3/Xbox 360/PC

Этот файтинг примечателен не только тем, что создан по мотивам культового аниме про мальчишку-ниндзя Наруто Узумаки, но и тем, что в него можно играть вместе с друзьями и родными. Красивая графика и большое разнообразие игровых персонажей - их тут больше ста - позволит долго сохранять интерес к процессу.

9. Где же Перри?

2012, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry

Официальная мобильная игра от студии Disney по мультсериалу "Финес и Ферб" выделяется из множества похожих на неё интересной механикой. Это не просто "сложи три шарика в ряд": в "Где же Перри?" придётся хорошенько подумать, ведь это действительно сложная головоломка. С ней ребёнок почувствует себя настоящим секретным агентом.

8. Мадагаскар

2005, Windows, PlayStation 2, Xbox, Nintendo DS, Nintendo Gamecube

Эта видеоигра по мотивам мультфильма "Мадагаскар" вышла в 2005 году, но даже сейчас она остаётся интересной и забавной. Тут можно взять под контроль аж за четырёх персонажей: льва Алекса, бегемотиху Глорию, зебру Марти и жирафа Мелмана. У каждого из них свои особенности, которые делают процесс более разнообразным.

7. Гадкий Я: Minion Rush

2013, Android, iOS, Windows, Windows Phone

Привычная нам бегалка с необычным сеттингом: вам предстоит играть за небезызвестных миньонов из "Гадкого Я" и одноимённого мультфильма и собирать фрукты, чтобы улучшить особый рецепт джема. Тут можно будет пробежаться по таким известным по фильмам локациям, как Лаборатории Грю, Жилмассиву, Логову Эль-Мачо, Пляжу Миньонов, Дуракаваляндии и другим.

6. Pokemon GO

2016, Android, IOS

Приложение, которое в своё время покорило буквально весь мир. Pokemon GO сочетает в себе смесь из персонажей любимого мультфильма про необычных зверушек и элементы дополненной реальности. А ещё эта мобильная игрушка вытащила на улицы сотни детей, которые до этого сидели дома за компьютером.

5. Лео и Тиг

2017, Android, IOS

Это яркое и красочное мобильное приложение перенесёт вас в самое сердце тайги, где двое друзей, Лео и Тиг, ищут приключения на свои хвостики и помогают всем лесным жителям. Оно отлично подойдёт для детей от восьми лет - яркая, красочная и несложная, - но и взрослые с удовольствием поиграют в него.

4. Сказочный Патруль: Приключения

2017, ‎Android, IOS

Ещё одна игрушка о приключениях нашей любимой команды: конечно же, мы говорим о "Сказочном Патруле"! Нам предстоит вжиться в роли очаровательных волшебниц из яркой команды: мини-игры, магия и чудеса точно не дадут вам заскучать.

3. Duck Tales: Remastered

2013, PlayStation 3, Xbox 360, Android, Wii U, iOS, Windows, Windows Phone

Оригинальная игра вышла в 1989 году, а её ремастер - в 2013. Это красочный, нарисованный вручную платформер с такой красивой рисовкой, что и не скажешь, что оригинал создали сорок лет назад. Duck Tales: Remastered совсем не сложный, так что он понравится как взрослым, которым хочется почувствовать ностальгию, так и совсем юным фанатам "Утиных Историй".

2. Рога и копыта

2006, PlayStation 2, Wii, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Windows

Основанный на одноимённом мультфильме, этот симулятор сельской жизни расскажет о приключениях героя, которого можно создать самостоятельно, на ферме, где живёт ещё множество самых разных зверей. Игрока ждут невероятные приключения, о которых сам фермер даже и не догадывается!

1. Shrek

2001, Xbox, Nintendo GameCube

Ну кто не любит очаровательно, хоть и немного грубоватого зеленокожего огра Шрека? А что насчёт того, чтобы поиграть за него? На этот раз мы предлагаем вам сыграть в целую серию из игр про этого невероятного персонажа, ведь каждая из них уникальна и подарит вам чудесные эмоции. Тут вас встретят любимые герои, знакомые по мультикам, а вот приключения будут совсем новые.

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