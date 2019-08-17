Аналитическая компания Display Supply Chain Consultants (DSCC) опубликовала свой прогноз развития рынка гибких дисплеев, которое, по их оценкам, будет замедляться. В связи с этим первое мобильное устройство со складным экраном от Apple может появиться не ранее 2022 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, согласно прогнозу DSCC на 2019 год, по его итогам будет выпущено всего 250 тысяч складных смартфонов и около 360 тысяч гибких дисплеев. Ранее предполагалось, что складные аппараты смогут завоевать намного более широкий рынок, но динамика текущих продаж это не подтверждает. В процессе выпуска гибких смартфонов производителям пришлось столкнуться с целым рядом проблем и нареканий от пользователей, связанных прежде всего с недостаточными показателями надёжности таких устройств.

Массовое распространение устройств с гибкими дисплеями сдерживается также высоким уровнем цен на эти аппараты. По мнению аналитиков DSCC, здесь проявляется эффект чрезмерной монополизации данного рынка. В сегменте гибких экранов преобладает компания Samsung, которая в следующем году займет долю в 70 проц рынка. Толчок для развития рынку складных дисплеев способна дать компания Apple. Но это не ожидается ранее 2022 года, когда у Apple появятся собственные гибкие мобильные устройства.

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