Суббренд Huawei Honor готовит к выходу четвертую модель своей флагманской линейки Honor 20 (на фото) -упрощенную версию Honor 20S (или SE). Он уже появился в списке поддержки Google Play, а в сеть "слили"некоторые характеристики, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Если у старших моделей Honor 20 и Honor 20 Pro 6,26-дюймовые дисплеи, то Honor 20S станет более компактным флагманом. Ему приписывают 5,5-дюймовый экран, хотя некоторые источники говорят о 6 дюймах. В любом случае, он будет по душе противникам "лопатофонов". Кроме того, круглый вырез Honor 20 здесь сменит "капелька" для фронтальной камеры.

Изменится и "железо": вместо топового процессора Kirin 980 в Honor 20S установят чип попроще - Kirin 810. Также обещают 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ хранилища и емкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.

Какими будут фронтальная и основная камеры - неизвестно.

Пока официальной информации о Honor 20S нет, но анонс ожидается уже завтра, 26 августа.

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