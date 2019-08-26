Уже в сентябре Xiaomi должна выпустить новый флагман, которому приписывают камеру со 108-мегапиксельнымосновным датчиком. Мы "по старинке" называем его Xiaomi Mi Mix 4, хотя из-за судебного запрета компании, скорее всего, придется его переименовать. Теперь же информатор под ником Xiaomishka рассказал другие подробности о камере смартфона.

Как передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Итак, помимо 108 МП сенсора ISOCELL Bright HMX, камера Xiaomi Mi Mix 4 получит еще два датчика. Это 16-мегапиксельный широкоугольный сенсор, а также 12-мегапиксельный перископный телеобъектив.

По слухам, этот флагман на некоторое время будет не только первым, но и единственным смартфоном со 108 МП камерой. Позже такой датчик должно получить семейство Samsung Galaxy S11.

К слову, раньше директор по продуктам Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) обещал, что Xiaomi Mi Mix 4 получит камеру с супер-телеобъективом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!