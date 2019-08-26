Разработчики Dota 2 анонсировали двух новых героев, и в бой вступает бабушка с дробовиком и четвертый спиритический брат, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Первым из новых героев станет Snapfire, милая бабушка с дробовиком, которая разъезжает на огнедышащей ящерице. Если судить по трейлеру, то на поле боя героиня может временно улучшать показатели союзников с помощью печенек, а дробовик и "дракончик" наносят урон врагам.

Вторым героем станет Void Spirit, четвертый из "спиритических братьев", который станет в один ряд с Ember Spirit, Earth Spirit и Storm Spirit. В трейлере разработчики показали, что персонаж использует двуконечное копье и телепорт, но больше намеков не было. В то же время фанатам "лора" Dota 2 будет на что взглянуть в анонсирующем ролике.

Snapfire и Void Spirit ворвутся в Dota 2 до конца 2019 года с обновлением Outlanders, а "спиритический брат" даже заглянет в Dota Underlords.

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