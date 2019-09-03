Konami, издатель Metal Gear Solid, работает над новыми играми для консолей по всемирно известным франшизам, сообщает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

За последние годы компания выпускала в основном мобильные игры, но консоли остаются главной платформой для разработчика. Потому Konami планирует расширить портфолио, продолжая развивать "всемирно известные франшизы". Неизвестно, будут ли это новые игры по Metal Gear Solid и Silent Hill, но, судя по словам руководителя европейского подразделения Масами Сано, компания порадует консольных геймеров.

"Даже с выходом новых платформ мы считаем, что высококачественные консольные игры являются самыми важными... Мы также планируем увеличить портфолио. В дополнение к многопользовательским играм для PES и Yu-Gi-Oh, мы планируем работать над проектами с другими "всемирно известными" IP в ближайшем будущем", - сказала Сано.

Помимо Metal Gear Solid и Silent Hill, к "всемирно известным" франшизам компании относятся Contra, Teenage Mutant Ninja Turtles и Castlevania. Эти три серии не потеряли любовь фанатов, но давно исчезли с радаров. Возможно, Konami решила сдуть пыль со старых и популярных франшиз, вернув их в индустрию. К тому же недавно компания вспоминала о Silent Hill.

"Мы продолжим выпускать множество игр, начиная от высококачественных, и заканчивая казуальными проектами во многих жанрах, и в ближайшем и обозримом будущем проведем фанатские соревнования и чемпионаты по киберспорту", - заключил Сано.

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