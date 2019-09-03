Konami готовит новые крупные игры для консолей
Konami, издатель Metal Gear Solid, работает над новыми играми для консолей по всемирно известным франшизам, сообщает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.
За последние годы компания выпускала в основном мобильные игры, но консоли остаются главной платформой для разработчика. Потому Konami планирует расширить портфолио, продолжая развивать "всемирно известные франшизы". Неизвестно, будут ли это новые игры по Metal Gear Solid и Silent Hill, но, судя по словам руководителя европейского подразделения Масами Сано, компания порадует консольных геймеров.
"Даже с выходом новых платформ мы считаем, что высококачественные консольные игры являются самыми важными... Мы также планируем увеличить портфолио. В дополнение к многопользовательским играм для PES и Yu-Gi-Oh, мы планируем работать над проектами с другими "всемирно известными" IP в ближайшем будущем", - сказала Сано.
Помимо Metal Gear Solid и Silent Hill, к "всемирно известным" франшизам компании относятся Contra, Teenage Mutant Ninja Turtles и Castlevania. Эти три серии не потеряли любовь фанатов, но давно исчезли с радаров. Возможно, Konami решила сдуть пыль со старых и популярных франшиз, вернув их в индустрию. К тому же недавно компания вспоминала о Silent Hill.
"Мы продолжим выпускать множество игр, начиная от высококачественных, и заканчивая казуальными проектами во многих жанрах, и в ближайшем и обозримом будущем проведем фанатские соревнования и чемпионаты по киберспорту", - заключил Сано.
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