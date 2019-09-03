Samsung готовится представить в начале 2020 года уже вторую модель смартфона Galaxy Fold со складывающимся экраном. Об этом во вторник сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, мобильное устройство будет оснащено двумя основными камерами, а также фронтальной камерой в верхней части дисплея, как у модели Galaxy Note 10. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма. "Новый гаджет будет складываться дисплеем внутрь, принимая форму квадрата, что позволит удобно носить его в кармане", - отмечается в сообщении агентства.

При этом, как указывает Bloomberg, "выход на рынок второго телефона со складывающимся экраном будет зависеть от коммерческого успеха первой модели Galaxy Fold", продажи которой должны начаться в сентябре 2019 года. Предполагается, что новый смартфон будет продаваться по более доступной цене по сравнению с первым Galaxy Fold.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung. Гаджет имеет два экрана - размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма. Один предназначен для работы устройства в режиме смартфона, другой - в качестве планшета. Аппарат будет поддерживать доступ к сетям 5G, имеет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 512 ГБ.

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