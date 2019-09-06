Компания Sony к 40-летнему юбилею легендарного плеера Walkman представила специальную версию этого устройства. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Cnet.com, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новинка была анонсирована на международной выставке электроники IFA в Берлине. Она будет продаваться в специальном чехле, который повторяет дизайн оригинального кассетного плеера, впервые вышедшего в 1979 году.

В остальном новая модель представляет собой современный плеер под управлением операционной системы Android, предназначенный для проигрывания цифровых музыкальных файлов. Кассетной деки в устройстве нет, однако в него загружены несколько экранных заставок, имитирующих проигрывание аудиокассет, цвет которых меняется в зависимости от типа музыкального файла.

Диагональ HD-дисплея нового Walkman - 3,6 дюйма. Как заявляют в Sony, заряда аккумулятора должно хватить на 26 часов беспрерывной работы.

Цена и дата выхода юбилейного плеера в США и других странах пока неизвестны. Однако, по данным Cnet.com, в Австралии его начнут продавать с декабря по цене 599 австралийских долларов (около $400).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!