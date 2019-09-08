На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin появилась страница проекционного дисплея (HUD) Car Robot Smart HUD. Устройство подключается к автомобилю через Bluetooth и его уже можно купить официально, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Что умеет

Car Robot Smart HUD выводит на лобовое стекло машины различную полезную информацию: скорость, указания GPS-навигатора и тому подобное. Новинка совместима с 90% современных автомобилей и поставляется вместе с дисплеем, на котором будут отображаться дополнительные данные. Корпус Smart HUD изготовлен из поликарбоната и ударопрочного АБС-пластика. Устройство устойчиво к высоким температурам, защищено от ультрафиолета, не деформируется и не обесцвечивается. Кроме того, оно оснащено встроенной светочувствительной системой, которая регулирует яркость экрана в соответствии с яркостью окружающей среды. Использование подобных гаджетов снижает информационную нагрузку на водителя, так как ему придётся меньше обращать внимания на приборную панель.

Smart HUD подключается к автомобилю или смартфону через Bluetooth и OBD-порт. Гаджет уже можно заказать на сайте Xiaomi Youpin.

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