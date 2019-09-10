Пока Xiaomi готовится к презентации флагмана Xiaomi Mi 9 Pro 5G, в сети появилась информация о скором анонсе ещё нескольких новинок компании.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Наши коллеги из XDA-Developers заметили в базе данных таиландского регулятора NBTC сразу три смартфона китайского производителя: Xiaomi Mi 9 Lite, Redmi 8A и Redmi 8. Устройства проходят под кодовыми номерами M1904F3BG, M1908C3KG и M1908C3IG соответственно.

Характеристики новинок сертификация не раскрыла, но благодаря предыдущим утечкам они у уже известны. Xiaomi Mi 9 Lite станет глобальной версией Xiaomi CC9. Аппарат получит FHD+ AMOLED-экран со встроенным сканером, процессор Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ, NFC, тройную камеру на 48 Мп и аккумулятор на 4030 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C.

Redmi 8 и Redmi 8A будут преемниками Redmi 7 и Redmi 7A. Обычную версию смартфона оснастят неизвестным чипом с тактовой частотой 2 ГГц, 2/3/4 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ, двойной камерой и дисплеем с разрешением HD+. Redmi 8A будет отличаться более слабым чипсетом.

Предварительно, все три новинки дебютируют в конце сентября или в начале октября. Их, скорее всего, представят на разных презентациях.

Напомним, вчера китайский производитель анонсировал первую в мире быструю беспроводную зарядку с мощностью в 30 Вт.

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