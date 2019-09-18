Компания "РусАТ" (входит в госкорпорацию "Росатом", отвечает за развитие в российской атомной отрасли аддитивных технологий) за полгода разработала и изготовила на 3D-принтере двигатель для беспилотного самолета, планируется серийное производство. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор компании Евгений Григорьев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы разработали малогабаритные газотурбинные двигатели для различных летательных аппаратов, 80% такого двигателя распечатывается на 3D-принтере. Сейчас это опытные образцы, далее будем производить их серийно. Смысл именно в том, чтобы освоить серийное производство. Здесь мы активно взаимодействуем с Уральским заводом гражданской авиации", - сказал он.

Григорьев пояснил, что сейчас разработаны первые образцы будущих двигателей, которые в текущем и 2020 году будут проходить испытания и в случае их успешного завершения будут поставлены на производство. "По плану постановка на производство - 2021-2022 годы", - уточнил он.

По словам топ-менеджера, газотурбинные двигатели можно использовать для небольших, в том числе беспилотных, самолетов, а также для выработки электроэнергии. Находящийся в работе двигатель создается для беспилотного самолета, а для пилотируемого самолета его нужно будет модифицировать.

"Для напечатанных на 80% двигателей одно из преимуществ - это скорость разработки... Здесь мы начали отрабатывать технологию производства шесть месяцев назад и сейчас у нас есть готовый образец, прототип двигателя, который пойдет на испытания. Его спроектировали в "цифре" и сразу же выдали на печать", - сказал Григорьев, отметив, что в России такого производства двигателей пока нет.

Деятельность "РусАТ" сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производстве линейки 3D-принтеров и их компонентов, создании материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработке комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнении услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.



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