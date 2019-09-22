После презентации флагманского семейства Mate 30 глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю пообщался с журналистами и рассказал им о планах компании. И несмотря на санкции США, они довольно оптимистичные, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Ставка на Китай

После отмены сертификации Google Huawei все еще надеется на большие продажи новых флагманов, только теперь делает ставку на родной рынок - Китай.

"Я думаю, что этот запрет повлияет на наши продажи за пределами Китая. Но продажи в Китае значительно возрастут, потому что это самый конкурентоспособный флагман 5G в мире", - уверен Ричард Ю.

Всего компания рассчитывает продать до 20 миллионов смартфонов серии Mate 30.

"После майского запрета наши продажи упали, но теперь они действительно очень быстро восстанавливаются, поэтому потребители любят наши продукты. Я верю, что мы можем продать более 20 миллионов экземпляров серии Mate 30", - подчеркнул руководитель Huawei.

Напомним, флагманы будут продаваться без предустановленных сервисов Google, но их можно будет загрузить из фирменного магазина App Gallery. Правда, как показали опыты, они не всегда работают корректно. Huawei все же надеется, что вскоре запрет снимут и пользователи вновь смогут полноценно использовать Google.

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