Одним из ярых поклонников техники Apple является действующий президент США Дональд Трамп. Как приверженца качественных мобильных устройств, ему невдомек, почему Apple внезапно сделала iPhone 11 таким неудобным. Изменения в новом смартфоне настолько возмутило президента, что он даже высказал свое недовольство в Twitter, где обратился к Тиму Куку со словами: "Кнопка на iPhone была ГОРАЗДО лучше, чем Swipe". Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В комментариях к посту многие пользователи микроблога поддержали мнение Трампа. Сам твит собрал более 120 тысяч лайков и почти 21 тысячу ретвитов, поэтому в определенных кругах Трамп вновь породит дискуссию о развитии эргономики Apple.

В 2017 году Apple перешла в новый цикл дизайна iPhone: вместе с iPhone X Apple решила отказаться от привычной кнопки Home с Touch ID в пользу жестового управления Swipe (свайп). Тем, кто привык пользоваться кнопкой, еще два года назад высказывали мнение, что Swipe - это неудобно, но со временем привыкли. Вероятно, Дональд Трамп лишь недавно сменил свой iPhone 8 на iPhone 11 и сделал для себя внезапное открытие - кнопки-то больше нет.

Стоит отметить, что в течение 2013 и 2014 годов Трамп неоднократно писал в Twitter о своей надежде на то, что Apple представит iPhone с большим экраном. В итоге компания "услышала" мольбы своего поклонника и реализовала большие экраны, начиная с iPhone 6 Plus.

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