Дональд Трамп раскритиковал Тима Кука за неудобный iPhone 11
Одним из ярых поклонников техники Apple является действующий президент США Дональд Трамп. Как приверженца качественных мобильных устройств, ему невдомек, почему Apple внезапно сделала iPhone 11 таким неудобным. Изменения в новом смартфоне настолько возмутило президента, что он даже высказал свое недовольство в Twitter, где обратился к Тиму Куку со словами: "Кнопка на iPhone была ГОРАЗДО лучше, чем Swipe". Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В комментариях к посту многие пользователи микроблога поддержали мнение Трампа. Сам твит собрал более 120 тысяч лайков и почти 21 тысячу ретвитов, поэтому в определенных кругах Трамп вновь породит дискуссию о развитии эргономики Apple.
В 2017 году Apple перешла в новый цикл дизайна iPhone: вместе с iPhone X Apple решила отказаться от привычной кнопки Home с Touch ID в пользу жестового управления Swipe (свайп). Тем, кто привык пользоваться кнопкой, еще два года назад высказывали мнение, что Swipe - это неудобно, но со временем привыкли. Вероятно, Дональд Трамп лишь недавно сменил свой iPhone 8 на iPhone 11 и сделал для себя внезапное открытие - кнопки-то больше нет.
Стоит отметить, что в течение 2013 и 2014 годов Трамп неоднократно писал в Twitter о своей надежде на то, что Apple представит iPhone с большим экраном. В итоге компания "услышала" мольбы своего поклонника и реализовала большие экраны, начиная с iPhone 6 Plus.
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