Популярная клавиатурная программа для Android ai.type оказалась вредоносной, пишет онлайн-издание The Next Web, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Приложение содержит скрытый кликер. Тайный модуль в фоновом режиме загружал рекламу, кликал по ней, что позволяло мошенникам зарабатывать. В результате гаджеты быстрее разряжались, а мобильный трафик расходовался впустую, что могло повысить расходы пользователей на связь.

Также приложение тайно подписывалось на платные онлайн-сервисы. Эксперты сервиса Upstream зафиксировали 14 миллионов подозрительных транзакций со 110 тысяч устройств, на которых было установлено вредоносное приложение. Всего же ущерб от программы оценили в 18 миллионов долларов.

Кроме того, ai.type запрашивало у пользователей доступ к нетипичным для подобных приложений данным - медиафайлам, переписке, контактам, электронной почте.

Сейчас программу удалили из Google Play, но несмотря на это "кликерная" деятельность усилилась. Клавиатура по-прежнему работает на миллионах устройств.

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