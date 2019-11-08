Самыми мощными процессорами для настольных ПК в мире называет AMD две свои новинки - 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X. Они производятся по 7-нм техпроцессу и используют архитектуру ядер Zen 2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, более доступный ($1399) Ryzen Threadripper 3960X может повышать частоту до 4,5 ГГц при базовой в 3,8 ГГц и оснащается суммарно 140 Мб кэша. Рабочие частоты Threadripper 3970X - от 3,7 до 4,5 ГГц, кэша 144 Мб, а цена - 1999 долларов.

Оба чипа используют новый сокет sTRX4 - это обеспечивает поддержку PCI Express 4.0 в материнских платах с системной логикой AMD TRX40. В таких системах будет доступно до 72 линий PCI Express 4.0 - 48 даёт центральный процессор, ещё 16 - чипсет. Технически линий больше, но они либо используются для связи процессора с чипсетом, либо зарезервированы "на будущее".

Производитель считает, что новые чипы будут востребованы профессионалами в творческих областях - главным образом для работы с видео и трёхмерной графикой. В AMD утверждают, что преимущество в производительности над системами с Intel Core i9-9980XE составит от 30 до 50%. Подтвердят или опровергнут это независимые тесты новинок, которые выйдут 25 ноября.

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