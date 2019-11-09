В начале недели компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch, а сейчас появилась информация, что похожее устройство может выпустить суббренд Redmi.

Об этом намекнул глава подразделения Лю Вейбинг (Lu Weibing) в китайской социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget. Он спросил пользователей хотели бы они увидеть Redmi Watch. Никакой другой информации Вейбинг не сообщил. Скорее всего, производитель пока лишь "прощупывает почву".

Если часы, действительно, выйдут в свет, то точно можно сказать, что они получат операционную систему Wear OS с фирменной оболочкой MIUI for Wear, а также ценник меньше $185 (цена Xiaomi Mi Watch).

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