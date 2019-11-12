Браузер Chrome начнет предупреждать о сайтах, загружающихся слишком долго. Таким способом просмотрщик Google даст пользователям понять, что медленная загрузка - не его вина, а разработчикам даст еще один стимул оптимизировать свои ресурсы.

На долгую загрузку укажет синяя полоска под адресной строкой и предупреждение: "Обычно загружается медленно". Быстрые же сайты будут отмечены зеленой полоской. Как это выглядит, показано на скриншоте ниже

Внешний вид индикаторов о сайтах "с тормозами" еще обсуждается. В Google также высказывают идею ввести дополнительное оповещение о том, что страница отображается некорректно из-за однократного сбоя, неправильных настроек устройства или нестабильного интернет-подключения.

Помимо этого, индикаторы о медленных сайтах могут появиться в контекстном меню для ссылок. Сроки внедрения новой функции в компании не уточняют.

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