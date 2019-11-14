Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала новый смартфон Samsung, который проходит с модельным номером SM-A015F. На коммерческий рынок он выйдет с именем Galaxy A01.

Правда, хоть смартфон и выйдет под брендом Samsung, его производством займется другая компания - Huaqin Telecom из Шанхая, которая также собирает гаджеты для Huawei. Это называется аутсорсинг - когда одна компания передает другой права на производство и при этом экономит на производственных расходах, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Судя по документации, Galaxy A01 займет место в бюджетном сегменте, ведь характеристики у него довольно скромные: 5,7-дюймовый дисплей, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ хранилища и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Какой установят процессор - пока неизвестно.

Судя по изображениям, основная камера у смартфона будет двойной, также сохранится 3,5 мм разъем для наушников. Работать Galaxy A01 будет под управлением ОС Android 10.

На выбор будет как минимум три расцветки: черная, красная и синяя.

Точная дата анонса неизвестна, но сертификация в FCC указывает на то, что премьера уже скоро. Скорее всего, Galaxy A01 будет дешевле своего старшего брата Galaxy A10, который можно купить за $120.