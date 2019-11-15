НАТО планирует в ближайшие 15 лет сместить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) модернизированным оборудованием, в том числе искусственным интеллектом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам секретаря, десятилетия самолеты AWACS были для НАТО глазами на небе, поддержкой во всех операциях.

При этом он добавил, что самолеты, в том числе, применялись при патрулировании воздушного пространства США после теракта 11 сентября 2001 года, также в ходе военных операций в Афганистане и против террористической группировки "Исламское государство".

Замена флота намечена на 2035 год.