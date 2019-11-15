Итальянский автопроизводитель Ferrari представил новый спортивный автомобиль Roma, передает Day.Az со ссылкой на eNovosti.

"Новейшая модель Ferrari получила имя Roma", - говорится в сообщении. Суперкар, массой 1 472 кг, имеет 2,9-литровый двигатель модели V8 с углом развала цилиндров в 90 градусов с мощностью в 620 л.с.

У Ferrari Roma появились новый руль, 16-дюймовая приборная панель и особый ключ с кнопочной функцией "комфортный доступ". Таким образом теперь, чтобы попасть в спорткар, дверные ручки уже не нужны.

Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды, а до 200 км/ч - за 9,3 секунды. Отмечается, что максимальная скорость спорткара - 320 км/ч. Сроки выхода Ferrari Roma на рынок пока не называются.