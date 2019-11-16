Специалисты разработали новый 3D-принтер, оснащенный несколькими печатающими головками, работающими одновременно, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

Ранее в технологии работы 3D-принтеров не хватало скорости и точности печати, однако с революционной разработкой эти проблемы удалось устранить.

Так, новые печатные машинки способны комбинировать до восьми материалов и создавать объекты с высочайшей точностью. Выпущенные одновременно каждой головкой нити позволяют создать объект наиболее оперативно и точно.

Известно, что благодаря технологии MM3D ученые уже напечатали несколько роботов. В будущем планируется создать с помощью 3D-печати электронные компоненты, в частности, аккумуляторы.

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