Apple не только ничего не зарабатывает, но даже теряет на ремонте смартфонов. О том, что компания с 2009 года чинит устройства себе в убыток, рассказал вице-президент по корпоративному праву Apple Кайл Андир, выступая перед Антимонопольным комитетом минюста США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фирму Тима Кука нередко обвиняют в том, что она делает все возможное для усложнения ремонта своей продукции. Недавно специалисты iFixit оценили ремонтопригодность нового 16-дюймового Macbook Pro всего в 1 балл из 10 (чем выше - тем легче починить). Без особого труда, заметили эксперты, можно будет открепить и заменить только трекпад в случае его выхода из строя.

В Apple утверждают обратное. По словам Андира, самостоятельная починка i-устройств слишком сложна для рядового пользователя, поэтому выполнять эту работу должен высококвалифицированный персонал. Он привел пример, когда слабо закрученный винт может повредить батарею, а это вызовет перегрев и возгорание. "Ежегодно с 2009-го затраты на оказание ремонтных услуг превышали доходы, получаемые от этой деятельности", - сообщил Андир.

Несмотря на это, в сторонних сервисных центрах США услуги по ремонту айфонов обходятся намного дешевле. Издание Motherboard вспоминает случай, когда авторизованный партнер Apple запросил $1200 за неисправность, которую сторонний магазин починил всего за $75. Замена дисплея iPhone X (с истекшей гарантией) у Apple обойдется в $279, у нью-йоркского реселлера iPhoneDocNYC - в $170.