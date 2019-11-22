Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщения о сбоях в работе мессенджера начали поступать после 16.30 по бакинскому времени.

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с загрузкой контента в мессенджере, некоторые сообщают о проблемах с отправкой сообщений.