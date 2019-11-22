https://news.day.az/hitech/1178392.html В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщения о сбоях в работе мессенджера начали поступать после 16.30 по бакинскому времени.
Некоторые пользователи жалуются на проблемы с загрузкой контента в мессенджере, некоторые сообщают о проблемах с отправкой сообщений.
Также некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram.
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