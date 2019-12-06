Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру, в том числе в Азербайджане, столкнулись со сбоями в их работе.

Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

Сбои в работе социальных сетей наблюдаются с 23:21 по бакинскому времени.

Больше всего на неполадки жалуются в США, Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Польши и Финляндии. Со сбоями также столкнулись в Перу, Аргентине и Бразилии. В Азербайджане о неполадках чаще других сообщают пользователи в Баку.

По данным Downdetector, около 45% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 26% - на полное отключение социальной сети, 27% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты. Большая часть пользователей Instagram испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 52%), 32% жалуются, что не могут просматривать сториз, еще порядка 14% не могут войти в аккаунт .