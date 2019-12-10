Apple подала в суд на Джерарда Уильямса - своего бывшего ключевого специалиста, отвечавшего за разработку микропроцессоров для iPhone и iPad. В компании настаивают, что главный архитектор чипа для iPhone 5s нарушил заключенное с ним трудовое соглашение, основав собственный стартап в сфере полупроводников.

Об этом пишет The Register со ссылкой на исковое заявление, поданное Apple в Верховный суд Санта-Клары (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на Вести. Слушания по делу назначены на 21 января следующего года.

Уильямс на протяжении почти десятилетия курировал в Apple разработку ARM-чипов. Под его руководством, в частности, были спроектированы ядра для 64-разрядного A7 (устанавливался в iPhone 5s и iPad Air) и A12X (Bionic), который можно найти в планшетах iPad Pro последнего поколения.

Из Apple инженер ушел в феврале этого года, создав компанию Nuvia, которая занимается разработкой процессоров для дата-центров. Помимо него, в роли основателей стартапа выступили Ману Гулати - тоже бывший сотрудник Apple, Broadcom и AMD, и Джон Бруно - бывший архитектор Google, Apple и AMD. В прошлом месяце Nuvia привлекла инвестиции в размере $53 миллионов.



Юристы фирмы Тима Кука утверждают, что их бывший сотрудник нарушил условия заключенного с ним контракта. Уильямс, сказано в иске, скрыл факт, что увольняется с целью начать собственный бизнес, а при создании стартапа использовал свои наработки по чипам для iPhone. Помимо этого, инженера обвиняют в том, что он пытался переманить сотрудников у своего бывшего работодателя.

Адвокаты Уильямса еще в ноябре заявляли, что у Apple нет никаких юридических оснований для выдвижения обвинений. В качестве аргументов приводилось то, что некоторые положения (в том числе условие о неконкуренции), указанные в трудовом контракте, не подлежат исполнению в соответствии с законодательством штата Калифорния. То есть Уильямс, говорят его представители, имел полное право планировать новый бизнес и набирать персонал, продолжая работать на Apple.