Компания Google включила на смартфонах функцию перевода речи в режиме реального времени. Благодаря появившемуся в "Ассистенте" "режиму полиглота" пользователи смогут забыть о языковом барьере и общаться с иностранцами на 44 языках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, голосовой переводчик можно активировать, например, фразами "Окей, Google, будь моим переводчиком" или "Окей, Google, помоги мне говорить по-немецки". Затем "Ассистент" автоматически определит язык, на котором говорит человек, и будет на лету показывать переводимый текст на дисплее.

Смартфон выступает в качестве посредника, поэтому оба собеседника должны общаться по очереди. Ускорить процесс помогут "умные" подсказки, появляющиеся на экране, - благодаря им можно отвечать, не произнося ни слова.

Голосовой переводчик появился у "Ассистента" еще в январе, но его поддержка была ограничена смарт-экранами и колонками, сообщает The Verge. На мобильных устройствах с Android и iOS новая функция станет доступна начиная с сегодняшнего дня.

Google уже пробовала силы в области "живого" перевода. Ранее поисковик наделил "Ассистента" текстовым переводчиком, позволяющим надиктовывать ему целые предложения, а в ноябре 2017-го выпустил беспроводные наушники Pixel Buds с функцией перевода в режиме реального времени. В прошлом октябре эта возможность стала доступна на всех "ушах" с поддержкой "Ассистента".