Корпорация Microsoft раскрыла называние и дизайн своей игровой консоли следующего поколения, выход которой ожидается к концу 2020-го года. Также компания опубликовала видео и фото новой Xbox Series X, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Приставка совершенно не похожа на предшественниц - корпус, квадратный в плане, вытянут в высоту. На передней панели расположен слот для загрузки оптических дисков, а верхний торец покрывает решётка из круглых отверстий. Судя по её виду, эффективно очистить поверхность от пыли получится только при помощи пылесоса.

Правда, по словам руководителя игрового направления в Microsoft Фила Спенсера размещать консоль можно будет как вертикально, так и горизонтально. Он добавил, что производительность центрального процессора приставки будет вчетверо превосходить производительность самой мощной Xbox текущего поколения - Xbox One X, а графическая мощь вырастет вдвое. Точными спецификациями он не поделился.

Ранее в Microsoft сообщали, что приставка будет работать на кастомном процессоре AMD Zen 2 и графике Radeon с архитектурой RDNA. Замена механического жёсткого диска на SSD с интерфейсом NVMe позволит ускорить загрузку игр и уровней в них. Xbox Series X будет обеспечивать разрешение игр до 8K и частоту кадров до 120 в секунду, поддержку плавающей частоты кадров и технологии трассировки лучей.

Издание GameSpot, которому Спенсер дал интервью, пишет, что консоль довольно компактна: в ширину она примерно такая же, как геймпад от неё, а в высоту - примерно втрое больше.

В Microsoft говорят, что немного оптимизировали размеры и форму игрового контроллера - так, чтобы он подходил большему количеству людей. Добавилась ещё одна кнопка - для того, чтобы делать скриншоты, записывать клипы во время игры и делиться ими. Сам геймпад стал чуть меньше, но сохранил курки с обратной отдачей. Он будет работать и с консолями текущего поколения, а также с компьютерами на Windows 10.

Судя по слову Series в объявленном названии новой Xbox консоль выйдет не одна. Возможно, помимо основной версии выйдет более дешёвая - с меньшей производительностью и без дисковода.