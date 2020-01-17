Facebook опроверг сообщения о важном изменении в Instagram

Соцсеть Instagram не предпринимает намеренных шагов по отношению к отфотошопленному контенту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Facebook.

До этого в СМИ появилась информация, что Instagram начал бороться с неправдоподобными фотографиями, помечая измененные снимки как "ложная информация".

В пресс-службе Facebook рассказали, что корпорация намерено не предпринимает никаких действий к отфотошопленному контенту.

"Наши партнеры независимо оценивают недостоверную информацию, и как только они определяют, что контент ложный, наша цель - рассказать пользователям об этом, где бы они его не увидели", - объяснили в пресс-службе.

Также там добавили, что если контент отмечается как недостоверный или частично недостоверный, то долг компании сообщить всем, что пост несет дезинформацию. Для этого Facebook наносит метку на копии такого контента, чтобы уменьшить распространение ложных данных.