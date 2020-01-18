https://news.day.az/hitech/1195208.html Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля

Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля

Технологии, 18 января 2020 15:31 412

Компания SpaceX, которую возглавляет предприниматель Илон Маск, проверит эффективность системы экстренной эвакуации экипажа с пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщает издание New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Испытания намечены на субботу, 18 января. Ракета Falcon 9, несущая космический корабль Crew Dragon, стартует с космодрома во Флориде. Через 84 секунды будет смоделирована нештатная ситуация. Для этого заглушат все двигатели ракеты.

По замыслу разработчиков, в таких случаях должна срабатывать система эвакуации, призванная спасти экипаж космического корабля. На Crew Dragon включатся собственные реактивные двигатели и уведут пилотируемый модуль в сторону от места катастрофы. Это повлечет разрушение и, возможно, взрыв ракеты.

На высоте 40 километров от Crew Dragon отделится нижняя часть. Небольшие реактивные двигатели придадут ей вертикальное положение, затем раскроются парашюты. Через десять минут после старта она должна совершить посадку в Атлантическом океане.

Во время испытаний на борту космического корабля не будет людей. Если они пройдут успешно, в начале марта состоится первый пилотируемый полет Crew Dragon. Модуль доставит на МКС американских астронавтов Дугласа Херли (Douglas Hurley) и Роберта Бенкена (Robert Behnken).

С 2011 года для доставки людей на МКС использовались только российские корабли серии "Союз". В 2020 году завершается контракт НАСА и "Роскосмоса", к этому моменту США необходимы собственные пилотируемые космические корабли. Их разработкой занимаются Boeing и SpaceX. Crew Dragon впервые побывал на орбите в марте 2019 года. Проверка системы эвакуации экипажа - последний этап испытаний перед началом эксплуатации.

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