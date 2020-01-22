Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

Разработчики WhatsApp добавили в последнюю бета-версию приложения поддержку темной темы оформления. Пользователи сборки 2.20.13 могут активировать её в секции "Чаты" в разделе с настройками, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ночной режим" WhatsApp может быть включен или выключен на постоянной основе, либо регулироваться в соответствии с общесистемными настройками экономии заряда батареи в Android. Иначе говоря, можно сделать так, чтобы мессенджер "темнел" только после заката, пишет WABetaInfo.

Ранее издание сообщало, что после активации "ночного режима" практически весь интерфейс приложения перекрашивается в темно-серую цветовую гамму. Однако некоторые элементы, включая строку статуса, иконки и переключатели, сохраняют фирменный зеленый цвет.

"Затемненный" интерфейс позволит уменьшить блики на ярком солнце, а также сделать чтение более комфортным для глаз в темное время суток.

WhatsApp станет третьим после Facebook Messenger и Instagram приложением Facebook, в котором будет реализована поддержка "ночного режима". Когда темная тема доберется до стабильной Android- и iOS-версий WhatsApp, не уточняется, но выход общедоступной беты дает понять, что ждать осталось недолго.