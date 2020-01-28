Выход следующего смартфона Apple может быть отложен из-за вспышки пневмонии в Китае. Речь идет о "дешевой" модели iPhone 9/iPhone SE 2, производство которой должно начаться в феврале-марте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, скончались 106 человек, заболели свыше 4600. В эпицентре вспышки - 11-миллионный мегаполис Ухань в провинции Хубэй, где умерли многие из заболевших. За пределами КНР случаи заражения были зарегистрированы более чем в десятке стран, включая США и Германию.

Коронавирус уже начал распространяться в провинции Хубэй, находящейся близко к крупным производственным центрам, на которых собирается продукция Apple. Как пишет Nikkei Asian Review, в Хэнане и Гуандуне было зафиксировано свыше 100 случаев инфицирования, в Шанхае - более 50. Масштабы эпидемии могут связать руки Foxconn - крупнейшему в Азии сборщику электроники, что приведет к сбоям в цепочке поставок, говорит аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс.

Ранее китайские власти закрыли Ухань на карантин, приостановив с ним автобусное, железнодорожное и авиасообщение. Также были изолированы жители еще нескольких соседних городов. Если инфекция продолжит распространяться, Foxconn и другим партнерам Apple может попросту не хватить рабочих рук - а это поставит под угрозу наращиванию объемов производства не только будущего айфона, но и уже вышедших продуктов, включая iPhone 11 и AirPods.

Apple уже закрыла в Китае по крайней мере один розничный магазин. В других Apple Store были ограничены часы работы.