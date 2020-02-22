Компания Apple зарегистрировала права на очередное устройство, корпус которого может быть целиком изготовлен из стекла, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В этот раз инженеры предложили обернуть в полупрозрачную оболочку, которая будет еще и сенсорной, смартфон.

Патент на "Электронное устройство со стеклянным корпусом" предусматривает цельностеклянный корпус, который "может выглядеть визуально и тактильно бесшовным". Хотя допускается, что отдельные его части могут быть скреплены вместе.

Такая конструкция предполагает наличие дополнительных экранов, которые можно наблюдать сбоку и сзади. Дисплеи, следует из документа, могут быть чувствительны к касанию и силе нажатия. Иначе говоря, в Apple рассматривают идею сделать айфоны не только полностью стеклянными, но еще и сенсорными - причем с любой стороны.