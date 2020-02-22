В корпорациях Sony и Facebook решили, что здоровье сотрудников должно быть в приоритете, поэтому из-за коронавируса решили не отправлять своих представителей на игровую выставку GDC 2020, запланированную на середину марта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предполагалось, что Sony продемонстрирует на этой выставке продолжение The Last of Us и вторую часть самой известной в мире франшизы Final Fantasy VII Remake, а также даст возможность профильным журналистам и блогерам первыми попробовать все эти игры на стендах.

Для Sony это уже не первая игровая выставка, в которой компания отказалась участвовать. До этого производитель Playstation отменил участие в выставке PAX East, которая обычно проходит в конце февраля в Бостоне.

Что же каcается Facebook, то от нее очень ждали рассказа о новинках в области виртуальной реальности. Корпорация Марка Цукерберга хоть и отказалась от своего стенда, но при этом всё еще планирует провести презентацию в рамках конференции - но уже в виде онлайн-трансляции.