Выпуск iPhone 12 перенесен

Новый iPhone 12 может выйти позже ожидаемой даты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора партнера Apple Broadcom.

По данным агентства, директор Broadcom Хока Тана в телефонном разговоре сообщил о "задержке основного продукта крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке". Отмечается, что разговор состоялся между топ-менеджером и аналитиками компании.

Предположительно речь идет именно о выпуске iPhone 12. Broadcom якобы не ожидает роста доходов до четвертого финансового квартала текущего года.

Топ-менеджер предположил, что такая задержка вызвана необходимостью инженеров Apple и других компаний работать в домашнем режиме из-за карантина.

Broadcom занимается выпуском полупроводниковой продукции для производителей смартфонов. Отмечается, что обычно они заказывают компоненты для гаджетов за несколько месяцев до релиза продукта.