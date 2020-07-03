BMW будет продавать подписку на некоторые функции своих авто

Немецкий автогигант BMW начнет продавать подписку на некоторые функции своих автомобилей. Такая опция будет предусмотрена на всех новых автомобилях бренда, пишет TechCrunch, ссылаясь на заявление представителей компании на VR-встрече со СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В BMW заявили, что автовладельцам будет доступна подписка лишь на необходимые для них аппаратные функции, которые уже есть в транспортном средстве, но не были активированы при его приобретении.

Например, можно будет оформить подписку на подогрев сидений, активный круиз-контроль или навигацию. Если какая-то функция не разочарует владельца или же потеряет актуальность, то от нее можно будет отказаться.

Отмечается, что иначе BMW придется производить автомобили сразу со всеми функциями, а это, судя по всему, увеличит производственные траты. В компании полагают, что доходы с подписок покроют расходы.

Также представители автогиганта отметили, что данное нововведение пригодится покупателям поддержанных BMW. Новый владелец сможет подстроить машину под себя.

Оформить подписку можно будет самому через интернет. Цена опций и дата введения подписки не уточняется.

Подобная подписка имеется у Tesla, которая, например, предлагает снять программный блок на емкость аккумулятора или включить автопилот.