Обновление Windows удалило пароли пользователей

Пользователи Windows 10 пожаловались на пропажу паролей. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на сообщения владельцев копий ОС на Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи операционной системы обратили внимание, что во встроенной программе "Диспетчер учетных данных" для хранения паролей пропала информация для входа в аккаунты браузеров Chrome, Edge и других приложений. Согласно сообщениям, информация о логинах и паролях удаляется после перезагрузки устройства.

Журналисты заметили, что проблемы начали возникать после выхода обновления 1909. "Мой аккаунт Outlook 2010 не остается авторизованным в системе. Такая же ситуация со всеми сайтами в браузере Google Chrome", - заявил один из опрошенных изданием пользователей. Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание, что встроенное в систему приложение для подключения к VPN-сетям не принимает логин и пароль аккаунта.

Microsoft признала существование проблем. Инженеры компании пообещали выпустить исправляющие недостатки ОС патчи и включить их в ближайшее обновление Windows. Пока компания не выпустила апдейт, журналисты рекомендовали удалить новое проблемное обновление и откатиться к старому.