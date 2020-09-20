Bloomberg: ByteDance рассчитывает получить от Oracle и Walmart $12 млрд за TikTok

Китайская компания ByteDance рассчитывает получить от американских Oracle и Walmart $12 млрд за приобретение сегмента принадлежащей ей соцсети TikTok в США, если те согласятся с ее оценкой стоимости платформы. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ByteDance намерена добиться оценки стоимости TikTok в $60 млрд. Согласно условиям сделки, Oracle и Walmart имеют право приобрести 12,5% и 7,5% акций глобального бизнеса TikTok соответственно. Таким образом, если американские компании согласятся с запрашиваемой ByteDance ценой, они выплатят ей $12 млрд.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к Китаю", сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас.

За день до этого Минторг США объявил о введении с 20 сентября запрета на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и TikTok. Как сообщил на брифинге для журналистов торговый представитель Соединенных Штатов высокого ранга, с 12 ноября власти США планируют начать ограничивать работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой соцсети.

31 июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении этой соцсети у китайской ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.