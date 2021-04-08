Facebook назвала причину последней утечки данных пользователей

Причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей соцсети Facebook стал не хакерский взлом ее систем, а так называемый веб-скрейпинг (технология получения веб-данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов - ред.). Об этом говорится в сообщении соцсети, опубликованном на ее официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 апреля, стало известно об утечке личных данных и телефонных номеров более 500 млн пользователей Facebook. Представитель компании тогда рассказал, что информация была извлечены из-за уязвимости, которую исправляли в 2019 году. Всего пострадали пользователи из 106 государств.