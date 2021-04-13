Microsoft покупает разработчика программ распознавания речи почти за 20 млрд долларов

Американская компания Microsoft заключила соглашение о приобретении транснациональной корпорации Nuance Communications за 19,7 млрд долларов, говорится в релизе компании.

"Microsoft и Nuance Communications объявили, что заключили соглашение, в соответствии с которым Microsoft приобретет Nuance за 56 долларов за акцию", - говорится в сообщении. Microsoft отмечает, что стоимость сделки была оценена в 19,7 миллиарда долларов США.

Как сообщается в релизе, сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, а ее закрытие ожидается к концу текущего года - после получения одобрения акционеров Nuance и регулирующих органов, передает Day.Az.

Nuance Communications, чья штаб-квартира находится в городе Берлингтон в штате Массачусетс, является производителем программного обеспечения и оборудования. Корпорация занимается разработкой приложений, которые работают с голосовыми данными и изображениями.