«Дочка» Alibaba первой из частных компаний примет участие в тестировании цифрового юаня

Ant Group, дочерняя компания китайского интернет-гиганта Alibaba, станет одной из первых крупных частных организаций Китая, которая примет участие в тестировании цифрового юаня (e-CNY). Об этом сообщил в понедельник государственный ресурс China Securities Journal, передает Day.Az со ссылкой на 3dnews.ru.

Ant имеет 30-процентную долю в онлайн-банке MYbank, который предоставляет отдельным пользователям возможность подключения своих расчётных счетов к программе для цифровых юаней. Новая функция доступна через приложение Ant Alipay, являющееся одним из двух самых популярных мобильных платёжных приложений в Китае.

В прошлом году Народный банк Китая (PBOC) в рамках пилотных тестовых проектов раздал пользователям цифровые юани на несколько миллионов долларов США через приложение, поддерживаемое шестью крупными государственными банками. В рамках тестирования пользователи имели возможность оплачивать цифровым юанем покупки в некоторых магазинах и на торговой площадке компании электронной коммерции JD.com.

Комментируя сообщения ресурса, компания Ant Group подтвердила, что вместе с MYbank будет участвовать в тестировании цифрового юаня.

"Как один из участников тестирования e-CNY, MYbank, ассоциированный с Ant Group, будет продолжать тестирование в соответствии с указаниями Народного банка Китая, - заявили в компании. - Ant Group вместе с MyBank также продолжит поддерживать исследования и разработку e-CNY".

MYbank ранее сообщил, что на конец прошлого года у него было более 35 млн клиентов, что на 68 % больше, чем в предыдущем году.