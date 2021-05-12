В Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей

Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил WhatsApp собирать данные пользователей мессенджера из-за новой политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Каспара, попытка компании Facebook (ей принадлежит мессенджер) принудить пользователей согласиться с новыми обновлениями является незаконной. В связи с этим он обратился к регуляторам в других странах Европы и предложил им ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для WhatsApp будут действовать в течение трех месяцев.

В WhatsApp при этом назвали критику уполномоченного "неправильной" и добавили, что указ не остановит внедрение новой политики.

Согласно новой политике мессенджера, пользователи должны разрешить WhatsApp передавать информацию о них Facebook. Изменения должны вступить в силу 15 мая.