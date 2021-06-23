Стоимость Microsoft достигла $2 трлн

Рыночная стоимость Microsoft Corp. достигла $2 трлн. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 23 июня, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Накануне акции выросли на 1,2%. При этом за 2021 год акции компании выросли на 19%. Главной причиной роста было развитие в сфере облачных вычислений. В 2020 году доход от облачных технологий впервые достиг 33,8% всего дохода корпорации.

Инвесторы покупали акции Microsoft, ожидая долгосрочного роста доходов и расширения компании в сферах машинного обучения и облачных вычислений.

"У Microsoft много чего и у нее все хорошо получается: игры, облако, автоматизация, аналитика, искусственный интеллект. Это привлекательно ценное имя в сфере технологий и оно должно выиграть как от возобновления экономики, так и от более заметного перехода к облачным технологиям", - сказала старший аналитик Clearbridge Investments Хилари Фриш.

По словам аналитика компании Edward Jones Логана Пурка, оценка в $2 трлн для Microsoft оправдана, так как корпорация соответствует всем требованиям, интересующим инвесторов.